В Рязанскую область приехали почти 50 тысяч человек

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Во исполнение поручения Николая Любимова о мерах для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции с началом дачного сезона в населенных пунктах оперативные штабы муниципальных образований (за исключением г. Рязани, где учет ведется отдельно) проводят учет прибывших из других регионов.​

В целом на 22 мая было выявлено 49 тыс. 887 граждан, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из зарубежных стран.​

В настоящее время на контроле в муниципальных образованиях находятся 2688 гражданин. Все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 2140 человек его уже завершили, они здоровы. На горячие линии МО поступило 5391 звонок.