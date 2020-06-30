В Рязанскую область поступят дополнительные средства для снижения напряженности на рынке труда

-

В понедельник, 29 июня, Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году одобрила предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств на межбюджетные трансферты. Об этом сообщил Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области, сопредседатель Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году Андрей Макаров.

По словам Макарова, уже на этой неделе в Рязанскую область поступит 28,1 млн. рублей.

– Эти деньги пойдут на реализацию в Рязанской области дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Причем уровень софинансирования составляет 99%, то есть вложения региона сведены к минимуму, – пояснил Макаров.

Губернатор Николай Любимов отметил, что дополнительная финансовая помощь из федерального центра помогает повысить эффективность работы по выполнению Плана преодоления последствий эпидемии коронавируса, антикризисных мероприятий в сфере занятости. Сейчас одним из главных является оказание всесторонней помощи людям, оставшимся без работы, а также содействия гражданам, которые открыли собственное дело, сообщает сайт регионального правительства.