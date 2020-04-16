В Рязанском районе установили карантин по бешенству

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В селе Поляны Рязанского района установлен карантин по бешенству животных. Постановление об этом подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Очаг заражения находится в одной из квартир жилого дома №9 на улице Новосёлов. Угрожаемой зоной объявлена вся территория этой улицы.

Карантин введён до 15 июня. В это время в селе запрещено проводить выставки собак и кошек, натаскивать собак, вывозить животных за пределы карантинной зоны. Также должны быть проведены необходимые в таких случаях мероприятия.