В Рязанском районе директора подозревают в невыплате зарплаты сотруднику

7info
Новости Рязани

Коронавирус не помешал открытию «Пятёрочки» в новом формате

На площади Мичурина в Рязани открылся магазин «Пятёрочка» в новом формате. Режим самоизоляции из-за карантина открытию не помешал. Предлагаем...
Узнать больше
Культура

Рязанские театры продолжают радовать зрителей в режиме онлайн

Несмотря на отмену массовых мероприятий рязанские театры не расстаются со зрителем. Они подготовили онлайн-трансляции, конкурсы и интересные проекты. Представляем...
Узнать больше
Новости Рязани

Предприниматели смогут узнать о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса

8 апреля 2020 года в 10.00 Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, на...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани запускают первый антивирусный онлайн-проект #унасвседома

Paprico.ru официально заявляет: #унасвседома, но это не повод не шевелиться! 5 апреля 2020 года в 19:00 компания, придерживаясь режима самоизоляции, выйдет в...
Узнать больше
Новости Рязани

Соцсети: в Рязани чеснок продают по 1250 рублей за килограмм

В гипермаркете «Глобус» в Рязани чеснок стоит почти 1250 рублей за килограмм. Информация об этом появилась в паблике Новости Рязани ВКонтакте.
Узнать больше
-

В Рязанском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия, торгующего продуктами. Его подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, с января по апрель 2020 года директор предприятия не полностью выплачивал зарплату работнику. При этом деньги на это были. В итоге рязанцу задолжали несколько десятков тысяч рублей. 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. 

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанский телеканал рассказал об алгоритме действий с анализами на COVID-19

Коронавирус Рязань
Руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева рассказала телеканалу ТКР, что нужно продолжать действовать по установленному алгоритму. Прогнозы...
Узнать больше

В Рязанском районе директора подозревают в невыплате зарплаты сотруднику

Новости Рязани
В Рязанском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия, торгующего продуктами. Его подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам (ч. 2 ст....
Узнать больше

В Рязанской области стартовала программа льготной сельской ипотеки

Новости Рязани
В регионе начала работу программа льготной сельской ипотеки по ставке до 3% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Появились данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом

Новости Рязани
На среду, 8 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19.  Оперативная группа правительства региона сообщила информацию о...
Узнать больше

Полный текст выступления Владимира Путина 8 апреля

Власть
В режиме видеоконференции Владимир Путин проводит совещание с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны. 
Узнать больше

В Рязанской области пропал пенсионер

Новости Рязани
В рабочем посёлке Шилово Рязанской области пропал Александр Андреевич Макаров 1951 года рождения. Пожилой мужчина ушёл из дома 28...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Сельская ипотека. Как получить и на что потратить

Акценты
В России начала работать новая государственная программа – сельская ипотека. С 2020 года те, кто приобретает готовое жилое помещение или строит (в...
Узнать больше

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанский телеканал рассказал об алгоритме действий с анализами на COVID-19

В Рязанской области стартовала программа льготной сельской ипотеки

Назначен прокурор Ряжского района