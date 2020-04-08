В Рязанском районе директора подозревают в невыплате зарплаты сотруднику

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В Рязанском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия, торгующего продуктами. Его подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, с января по апрель 2020 года директор предприятия не полностью выплачивал зарплату работнику. При этом деньги на это были. В итоге рязанцу задолжали несколько десятков тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.