В Рязанском онкодиспансере в связи с переездом перенесены плановые госпитализации

В Рязанском онкологическом диспансере в связи с переездом в старое здание БСМП на улице Дзержинского перенесены плановые госпитализации. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
В старом БСМП разместятся: операционное отделение, отделение противоопухолевой лекарственной терапии, рентгенологическое и онкохирургические отделения, патоморфологическая лаборатория и администрация диспансера.
Поликлиника онкодиспансера готовится к переезду, который планируется сразу после размещения стационара. Радиологическое отделение и приемный покой, радиоизотопная лаборатория и организационно-методический отдел останутся на прежнем месте.
В апреле этого года начались подготовительные работы для строительства нового здания Рязанского онкологического центра.
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