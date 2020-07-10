В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В пятницу, 10 июля, в Рязанской области выявлено ещё 38 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

По подсчётам опергруппы, с начала пандемии COVID-19 был выявлен уже у 5 тыс 585 жителей Рязани и области.

Кроме того, на подтверждени в Минздраве Рязанской области находятся ещё 36 положительных тестов. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 5621 человек.

В сообщении оперативной группы отмечается, что все необходимые для борьбы с распространением инфекции мероприятия проводятся в полном объёме.