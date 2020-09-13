В Рязанской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусом

В воскресенье, 13 сентября, в Рязанской области выявлено 29 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

Всего с начала пандемии, по подсчётам опергруппы, COVID-19 официально подтверждён у 7 тыс 552 жителей Рязани и области.

На сегодня в Минздраве на подтверждении находится ещё 32 положительных теста на коронавирус. Вместе с условно заражёнными людьми под контролем врачей в Рязанской области 7 тыс 584 человека.

В опергруппе подчеркнули, что все необходимые мероприятия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции осуществляются в полном объёме.