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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусом

7info
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В воскресенье, 13 сентября, в Рязанской области выявлено 29 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 

Всего с начала пандемии, по подсчётам опергруппы, COVID-19 официально подтверждён у 7 тыс 552 жителей Рязани и области.

На сегодня в Минздраве на подтверждении находится ещё 32 положительных теста на коронавирус. Вместе с условно заражёнными людьми  под контролем врачей в Рязанской области 7 тыс 584 человека.

В опергруппе подчеркнули, что все необходимые мероприятия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции осуществляются в полном объёме.

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