В Рязанской области выявлено ещё 26 случаев заражения коронавирусом

Во вторник, 18 августа, в Рязанской области выявлено ещё 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего с начала пандемии COVID-19 был официально установлен у 6 тыс 798 жителей Рязани и области.

Ещё 29 положительных тестов на коронавирус находятся на утверждении регионального Минздрава. Вместе с условно заражёнными людьми на контроле у медиков на данный момент 6 тыс 827 рязанцев.