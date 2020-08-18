Вторник, 18 августа, 2020
18.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязанской области выявлено ещё 26 случаев заражения коронавирусом

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Во вторник, 18 августа, в Рязанской области выявлено ещё 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего с начала пандемии COVID-19 был официально установлен у 6 тыс 798 жителей Рязани и области. 

Ещё 29 положительных тестов на коронавирус находятся на утверждении регионального Минздрава. Вместе с условно заражёнными людьми на контроле у медиков на данный момент 6 тыс 827 рязанцев. 

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяБанк «Открытие»: у каждого пятого ребенка в России есть банковская карта или личный счет
Следующая статьяУчёные нашли связь между депрессией и тяжелым течением COVID-19

НОВОСТИ РЯЗАНИ

1200 рязанских домов получили паспорта готовности к отопительному сезону

Администрация
Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений. Главной темой для обсуждения стали вопросы благоустройства, ЖКХ и экономики.
Узнать больше

В Рязани мужчина получил травмы, упав с мотоцикла

Новости Рязани
В Рязани в ДТП получил травмы 30-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Авария случилась...
Узнать больше

В ДТП на улице Новосёлов в Рязани пострадал 10-летний велосипедист

Новости Рязани
У дома №58 на улице Новосёлов произошло столкновение автомобиля «Мазда СХ-5» под управлением 37-летнего рязанца и 10-летнего велосипедиста.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Мужчина, женщина и 2-летний ребёнок погибли на рязанском участке трассы «Каспий»

Новости Рязани
По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 18 августа, в 06.25 на 257-м километре федеральной трассы.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 17 августа

Новости Рязани
7info представляет обзор новостей и событий Рязанской области за 17 августа. Полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев представил...
Узнать больше

Во вторник в Рязанской области потеплеет до +25°С

Новости Рязани
Вторник в Рязанской области ожидается сухой и тёплый. Прогноз погоды на 18 августа на своём сайте опубликовало ГУ МЧС России по региону.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать живую рыбу в магазине

Акценты
Казалось бы, к качеству и свежести рыбы, которая плавает в аквариуме в магазине, вопросов быть не должно. Тем не менее все не...
Узнать больше

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+