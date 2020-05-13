Среда, 13 мая, 2020
10.8 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязанской области ввели обязательный масочный режим

7info

Оперативная сводка по COVID-19 в Рязанской области

Коронавирус
По данным опергруппы правительства Рязанской области, по состоянию на 8.30 среды, 13 мая, в регионе зарегистрировано 1842 случая заболевания коронавирусом.
Узнать больше

Рязанка нашла в унаследованной квартире кости бывшего хозяина

Видео
Жительница Рязани, получившая в наследство квартиру в Москве, нашла внутри кости бывшего хозяина. Об этом сообщает Mash | Мэш
Узнать больше

С банковской карты рязанца похитили почти 200 тысяч рублей

Новости Рязани
Сотрудники полиции расследуют мошенничество, в ходе которого злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности банка, завладел сбережениями 33-летнего рязанца. Об этом сообщила пресс-служба УМВД...
Узнать больше
-

В Рязанской области стало обязательным ношение маски в общественных местах. Об этом говорится в распоряжении губернатора Николая Любимова. Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Распоряжение предусматривает обязательное (раньше рекомендовалось) ношение масок, респираторов и перчаток. Без них нельзя заходить в магазины, ездить в общественном транспорте, стоять на остановках…

Напомним, все ограничения в Рязани и области вводятся для недопущения распространения коронавируса.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На въезде в Рязань произошло ДТП, собирается затор

Новости Рязани
В среду, 13 мая, на въезде в Рязань со стороны Солотчи произошло ДТП. Информация об этом появилась в паблике Подслушано у Водителей...
Узнать больше

В Рязанской области ввели обязательный масочный режим

Коронавирус ТОП
В Рязанской области стало обязательным ношение маски в общественных местах. Об этом говорится в распоряжении губернатора Николая Любимова. Текст документа опубликован на...
Узнать больше

Администрация Рязани прокомментировала информацию о строительстве здания в центре города

Новости Рязани
Администрация Рязани дала пояснения по поводу возможного строительства пятиэтажного здания на улице Введенской рядом с площадью Мичурина.  Напомним, ранее...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области ввели обязательный масочный режим

Коронавирус ТОП
В Рязанской области стало обязательным ношение маски в общественных местах. Об этом говорится в распоряжении губернатора Николая Любимова. Текст документа опубликован на...
Узнать больше

ЕГЭ в российских школах снова решили перенести

Новости мира
В очередной раз решено перенести сроки проведения ЕГЭ. В связи с пандемией коронавируса экзаменационную кампанию было решено начать 8 июня. В среду,...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено 98 новых случаев COVID-19

Коронавирус
В среду, 13 мая, стало известно о 98 новых случаях заболевания COVID-19 в Рязанской области. Такие данные приводит сайт Стопкоронавирус.рф, публикующий официальную...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Рязанское отделение Сбербанка провело виртуальный круглый стол, посвященный вопросам покупки строящегося жилья

Акценты
О новых программах Сбербанка об ипотечном кредитовании и о том, какая сейчас ситуация на рынке жилья рассказали начальник управления по работе с...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Актёры

Акценты
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». С этими словами Владимира Ильича Ленина вряд ли кто-то будет спорить. Особенно актуальны они...
Узнать больше

5 фильмов о карьере и мотивации

Акценты
Завершаются большие майские праздники. Предлагаем встретить трудовые будни фильмами про работу, карьеру и мотивацию. И да, совсем скоро нас ожидают очередные длинные...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+