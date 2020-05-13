В Рязанской области ввели обязательный масочный режим

В Рязанской области стало обязательным ношение маски в общественных местах. Об этом говорится в распоряжении губернатора Николая Любимова. Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Распоряжение предусматривает обязательное (раньше рекомендовалось) ношение масок, респираторов и перчаток. Без них нельзя заходить в магазины, ездить в общественном транспорте, стоять на остановках…
Напомним, все ограничения в Рязани и области вводятся для недопущения распространения коронавируса.
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