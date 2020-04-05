В Рязанской области введены дополнительные ограничительные мероприятия

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Изображение Tumisu с сайта Pixabay
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В связи с Указом Президента России от 2 апреля 2020 года о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории страны в связи с распространением COVID-19 и усилением в Рязанской области мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, внесены изменения в  распоряжение Губернатора от 17.03.2020 № 70-рг. 

Согласно новому документу (№110-рг), подписанному Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым 5 апреля 2020 года, внесены дополнения в отдельные пункты распоряжения. 

В частности, граждане, прибывшие в Рязанскую область с территории других субъектов РФ будут обязаны сообщать о своем прибытии по телефонам «горячих линий» администраций муниципальных районов и городских округов по месту пребывания или жительства, а также обеспечить самоизоляцию (за исключением граждан, прибывших в служебную командировку) на срок 14 дней со дня прибытия в регион. Это относится также к рязанцам, выезжающим в другие регионы с однодневкой поездкой. 

В распоряжении Губернатора изложены дополнительные ограничения, которые касаются работодателей. Кроме того, с 5 по 30 апреля исключительно по предварительной записи должны осуществляться ремонт и мойка автотранспортных средств, стоматологические услуги и ряд других. 

С полным текстом распоряжения Губернатора можно ознакомиться здесь.

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