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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области сняли ещё ряд коронавирусных ограничений

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

В Рязанской области отменили ещё несколько ограничений, введённых ранее из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости» во вторник, 18 августа. 

В частности, музеям разрешили принимать экскурсионные группы. Число участников экскурсий не должно превышать 20 человек.

Сняты также ограничения на количество посетителей в библиотеках. Напомним, ранее действовало правило, по которому на каждого посетителя библиотеки было необходимо не менее 10 квадратных метров площади.

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