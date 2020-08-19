В Рязанской области сняли ещё ряд коронавирусных ограничений

В Рязанской области отменили ещё несколько ограничений, введённых ранее из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости» во вторник, 18 августа.

В частности, музеям разрешили принимать экскурсионные группы. Число участников экскурсий не должно превышать 20 человек.

Сняты также ограничения на количество посетителей в библиотеках. Напомним, ранее действовало правило, по которому на каждого посетителя библиотеки было необходимо не менее 10 квадратных метров площади.