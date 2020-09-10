В Рязанской области прокуратура выявила нарушения в работе детского лагеря

Прокуратура Клепиковского района провела проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детском оздоровительном лагере «Радуга». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

– Установлено, что требования законодательства должностными лицами учреждения исполняются не в полном объёме, – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В частности, журнал регистрации посетителей отсутствует, вследствие чего нарушаются требования пропускного и внутриобъектового режимов.

Кроме того, в образовательном учреждении не назначены ответственные должностные лица по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение безопасного нахождения детей, а именно: инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов с работниками ДОЛ «Радуга» не проводятся, в журнале инструктажей отсутствуют соответствующие записи. Журнал проверки зданий, а также опасных участков и критических элементов объекта отсутствует, в этой связи периодичность проведения мероприятий установить невозможно.

Также прокуратурой района выявлены нарушения ненадлежащего хранения лекарственных средств и отсутствие необходимого оборудования для фиксирования показателей температуры в медицинском кабинете, нарушения в столовой детского оздоровительного лагеря, а также просроченные продукты питания.

В связи с выявленными нарушениями законодательства, прокурором района вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.6.7 КоАП РФ в отношении директора ОГБУ ДОДООЦ «Радуга», которое направлено для рассмотрения по существу в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе.

Также прокуратурой района в адрес директора ОГБУ ДО «ДООЦ «Радуга» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено, приняты меры по устранению недостатков, 7 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.