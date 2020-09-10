Четверг, 10 сентября, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязанской области прокуратура выявила нарушения в работе детского лагеря

7info

Прокуратура Клепиковского района провела проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детском оздоровительном лагере «Радуга». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

– Установлено, что требования законодательства должностными лицами учреждения исполняются не в полном объёме, – говорится в пресс-релизе прокуратуры.  

В частности, журнал регистрации посетителей отсутствует, вследствие чего нарушаются требования пропускного и внутриобъектового режимов.

Кроме того, в образовательном учреждении не назначены ответственные должностные лица по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение безопасного нахождения детей, а именно: инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов с работниками ДОЛ «Радуга» не проводятся, в журнале инструктажей отсутствуют соответствующие записи. Журнал проверки зданий, а также опасных участков и критических элементов объекта отсутствует, в этой связи периодичность проведения мероприятий установить невозможно.

Также прокуратурой района выявлены нарушения ненадлежащего хранения лекарственных средств и отсутствие необходимого оборудования для фиксирования показателей температуры в медицинском кабинете, нарушения в столовой детского оздоровительного лагеря, а также просроченные продукты питания. 

В связи с выявленными нарушениями законодательства, прокурором района вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.6.7 КоАП РФ в отношении директора ОГБУ ДОДООЦ «Радуга», которое направлено для рассмотрения по существу в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе. 

Также прокуратурой района в адрес директора ОГБУ ДО «ДООЦ «Радуга» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено, приняты меры по устранению недостатков, 7 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Дело об убийстве в Захаровском районе передано в суд

Новости Рязани
Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя села Плахино Захаровского...
Узнать больше

Почта России Рязанской области открыла более 120 вакансий для жителей региона

Новости Рязани
В связи с подготовкой к высокому сезону и увеличением спроса на услуги доставки Почта России расширила число вакансий в почтово-логистической сфере. Компания...
Узнать больше

Следком проверяет информацию об ожогах у учеников рязанской школы

Новости Рязани
Следственный комитет проводит проверку после сообщения в СМИ об ожогах глаз у учеников школы №62 города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба СУ...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани заболели коронавирусом 8 сотрудников музыкального театра

Культура
Об этом на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в ВК сообщили представители регионального Минкульта.
Узнать больше

В Рязани открылась выставка стендового моделизма

Новости Рязани
В среду, 9 сентября, в Рязани открылась выставка стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Забытые сражения». В экспозицию вошли работы...
Узнать больше

Непродовольственным магазинам грозит новая заморозка в случае второй волны COVID-19

Новости мира
Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получила ответ Роспотребнадзора по поводу разработанного ею...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Поэзия и музыка, объединяющие мир

Акценты
В праздничный день рязанское село Константиново погрузилось в яркие и многогранные звуки джаза. Своё 55-летие отметило любимое место всех почитателей великого поэта...
Узнать больше

Залежавшаяся косметика: хранить нельзя, выкидывать

Акценты
Представительницы прекрасного пола временами разрешают себе накрасить глаза или губы косметическими средствами с истекшим сроком годности. Стоит ли выбрасывать стик помады, который...
Узнать больше

Формула успеха: Интеллект + Талант

Акценты
Завершилась горячая абитуриентская пора, стартовала интересная учебная. Рязанские вузы открыли двери для первокурсников и радушно приняли их в своих стенах. И пока...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+