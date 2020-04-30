В Рязанской области пересчитали количество приезжих

По поручению губернатора Николая Любимова в Рязанской области ведётся учёт приезжающих в регион. Делается это для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства.
По состоянию на 30 апреля известно о 41 тыс 56 приезжих. Данные без учёта Рязани, где подсчёт ведётся отдельно.
Также сообщается, что в муниципальных образованиях в режиме самоизоляции или в обсервациях находятся 2087 граждан. 1232 человека наблюдение уже прошли, они здоровы.
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