Фельдшер скорой помощи из Шацкого района попала в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает «МК в Рязани».
У женщины по имени Наталья медицинский стаж составляет 28 лет. Она живёт вместе с дочерью, у которой COVID-19 на данный момент не выявлен. Наталья рассказала, что чувствует себя удовлетворительно.
Вероятно, заразилась фельдшер на работе. По крайней мере, так считает она сама. Наталья рассказала, что в последнее время работала в усиленном режиме и дома не жила.
Сейчас женщина лечится в больнице имени Семашко в Рязани. Она рассказала, что очень благодарна местным врачам. Также как и главврачу Шацкой ЦРБ, которая постоянно звонит и оказывает поддержку.
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