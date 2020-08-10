В Рязанской области бывший мэр города Рыбное предстанет перед судом

В Рязанской области передано в суд уголовное дело в отношении бывшего мэра города Рыбное Михаила Панфилова. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Уголовное дело в отношении Панфилова было возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в декабре 2015 года глава администрации Рыбного получил служебную трёхкомнатную квартиру. Затем чиновник заключил сам с собой как с гражданином договор социального найма, при этом нуждающимся в жилье он не был.

В пресс-релизе Следственного комитета отмечается, что действия Панфилова подорвали авторитет органов власти и нарушили интересы людей, нуждающихся в получении жилья.

Своей вины в ходе следствия чиновник не признал. Расследование уголовного дела проводилось при оперативном сопровождении сотрудниками УФСБ России по Рязанской области и УЭБиПК регионального управления МВД России. Следователи считают, что собрали все необходимые материалы для передачи дела в суд.