В Рязанской области 50 тысяч пенсионеров имеют право на повышенные выплаты

В Рязанской области зарегистрированы 50 тысяч пенсионеров в возрасте больше 80 лет. Из них 6 тысяч человек – старше 90 лет, 58 человек – старше 100.

Самый пожилой долгожитель в нашем регионе отметил свой 108 День рождения (1912 г.р.). Об этом сообщили в пресс-службе ОПФР по Рязанской области.

Гражданам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости: она увеличивается в 2 раза. Обычный размер этой выплаты с января 2020 года равен 5 686,25 руб. В повышенном виде для пенсионеров, достигших 80 лет, он составит 11 372,5 руб.

Повышение при достижении 80-летнего возраста производится в беззаявительном порядке, без необходимости визита в ПФР. Выплата с учетом повышения будет произведена в месяце, следующем за месяцем исполнения 80 лет.