В Рязанской городской Думе завершилась весенняя сессия

В четверг, 30 июля, состоялось заключительное заседание весенней сессии Рязанской городской Думы.
Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская подвела итоги работы в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Она напомнила о наиболее значимых вопросах, которые депутаты обсуждали на заседаниях.
Депутаты также рассматривали вопросы улучшения качества питьевой воды, состояния и ремонта ливневой канализации, повышения эффективности работы муниципальных предприятий, улучшения транспортного обслуживания населения, строительства школы в районе ручья Быстрец в Кальном и других.
30 июля было решено сократить две вакантные должности советника и помощника главы муниципального образования. Это позволит сэкономить средства фонда оплаты труда.
В следующий раз депутаты городской Думы соберутся осенью Заседание состоится 24 сентября 2020 года.
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