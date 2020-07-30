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В Рязанской городской Думе завершилась весенняя сессия

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В четверг, 30 июля, состоялось заключительное заседание весенней сессии Рязанской городской Думы.

Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская подвела итоги работы в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Она напомнила о наиболее значимых вопросах, которые депутаты обсуждали на заседаниях.

– Мы неоднократно вносили изменения в бюджет, что позволило продолжить строительство школы в Горроще, детского сада в микрорайоне ДПР — 7, пристроек для ясельных групп, а также подготовить образовательные учреждения к новому учебному году, – отметила Рокотянская.

Депутаты также рассматривали вопросы улучшения качества питьевой воды, состояния и ремонта ливневой канализации, повышения эффективности работы муниципальных предприятий, улучшения транспортного обслуживания населения, строительства школы в районе ручья Быстрец в Кальном и других.

30 июля было решено сократить две вакантные должности советника и помощника главы муниципального образования. Это позволит сэкономить средства фонда оплаты труда.

В следующий раз депутаты городской Думы соберутся осенью Заседание состоится 24 сентября 2020 года.

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