В рязанских больницах остаются 283 пациента с COVID-19

В больницах Рязани остаются 283 пациента с коронавирусом. В их числе 12 детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжёлое. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 8 человек. 68 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 198 – в состоянии средней степени тяжести.
Остальным заражённым COVID-19 госпитализация не требуется, болезнь у них протекает в лёгкой форме.
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