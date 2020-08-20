В Рязани временно закроют проезд по участку улицы Новой

В Рязани из-за ремонта магистрального водопровода на несколько дней перекроют движение транспорта по участку улице Новой. Об этом сообщается на сайте мэрии.

По данным пресс-службы администрации Рязани, движение будет перекрыто с 8 часов понедельника, 24 августа, до 19 часов четверга, 27 августа на участке от 1-го Нового проезда до Касимовского шоссе.

Из-за перекрытия изменятся маршруты движения общественного транспорта. В частности, троллейбус №2 будет ездить по Касимовскому шоссе мимо Мясокомбината, а затем по улицам Есенина, Ленина, Соборной.

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Троллейбус №15 также будет ездить по Касимовскому шоссе, улицам Есенина, Ленина, Соборной, затем по Первомайскому проспекту. После этого он будет разворачиваться на вокзале Рязань-2, возвращаться на Первомайский проспект, после чего поворачивать на улицу Дзержинского.

Автобусы №№4, 6, 17, 20 после Кального поедут по Касимовскому шоссе, затем по улице Есенина, после чего выйдут на свои привычные маршруты. Также и в обратном направлении.

Также как и автобусы, будут ездить маршрутки №№32, 33, 77, 96, 98.

Маршрутки №№47, 53 при движении от остановочного пункта «ТЦ Атрон-Сити» следуют по улицам Есенина, Грибоедова, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам.