В Рязани вновь ограничат движение на Московском шоссе

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В Рязани продолжаются ремонтные работы на водопроводе у путепровода на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что из-за этого вновь будет ограничено движение по Московскому шоссе. С 23 часов 6 июля до 04.30 7 июля ограничат движение со стороны Москвы.

– Движение будет осуществляться по встречной полосе в двух направлениях, – говорится в сообщении администрации Рязани.