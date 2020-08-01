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В Рязани умерли две женщины с коронавирусом

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

В субботу, 1 августа, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о смерти двух женщин с подтверждённым тестом на COVID-19.

49-летняя женщина более 30 дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Вторая скончавшаяся – 88-летняя пенсионерка. Обе пациентки находились в реанимации одной из больниц в Рязани, у обеих были сопутствующие заболевания. 

Точные причины смерти станут известны после патологоанатомического и гистологического исследований.

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