В Рязани умерли две женщины с коронавирусом

В субботу, 1 августа, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о смерти двух женщин с подтверждённым тестом на COVID-19.

49-летняя женщина более 30 дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Вторая скончавшаяся – 88-летняя пенсионерка. Обе пациентки находились в реанимации одной из больниц в Рязани, у обеих были сопутствующие заболевания.

Точные причины смерти станут известны после патологоанатомического и гистологического исследований.