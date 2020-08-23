В Рязани стартовал «Авиадартс-2020»

В воскресенье, 23 августа, на аэродроме в Дягилеве в Рязани стартовал конкурс «Авиадартс-2020». Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Конкурс по воздушной выучке лётных экипажей традиционно проводится в рамках «Армейских международных игр». В этом году, из-за коронавируса в нём принимают участие лётчики из двух стран – России и Белоруссии. Участники из Китая и Казахстана в Рязань не приехали.

Выступая на торжественном открытии конкурса, губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал «Авиадартс» символом нашего региона.

– Летнее небо Рязани уже сложно представить без современной авиации, высококлассных мастеров пилотирования, – сказал он.

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Губернатор выразил уверенность, что борьба за победу будет жаркой. Он также сообщил, что Рязанская область по традиции оказала всю необходимую поддержку для проведения такого масштабного события.

Кроме «Авиадартса» в этом году в Рязани пройдёт и российский этап конкурса расчётов тактических беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота». Его победители примут участие в международных состязаниях на базе ВУНЦ ВВС «ВВА» и 52 авиационном полигоне «Погоново» в Воронеже.