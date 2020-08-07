В пятницу, 7 августа, в Рязани состоится спортивный фестиваль, посвящённый Дню физкультурника. Рязанцы смогут встретиться с именитыми спортсменами в режиме онлайн. На связь выйдут заслуженный мастер спорта Уали Куржев, мастер спорта международного класса по самбо Максим Юдин, тренер по плаванию Вячеслав Кондольский, мастер спорта России по легкой атлетике, призер и чемпионка ЦФО, финалистка ЧР, тренер-преподаватель 1 категории по легкой атлетике Инна Иванова. Они расскажут о том, как совместить спорт и обычную жизнь.

8 августа в 17.00 в социальных сетях МАУК г. Рязани «Лесопарк» состоится онлайн-фестиваль «Мастер-парк». Рязанцы узнают историю возникновения техники «ваяние из войлока». Все желающие смогут сделать войлочные игрушки своими руками и научиться рисовать на ткани.