В Рязани проверили магазины и торговые центры

Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что Управлением Роспотребнадзора продолжается проведение рейдов по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил организациями и учреждениями региона. Очередные контрольные мероприятия состоялись 25 сентября.

В течение дня специалисты территориального Управления Роспотребнадзора проинспектировали соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил в магазинах «Перекресток», «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», ТЦ «Атрон» и ТЦ «Малина» в городе Рязани, а также в торговых объектах на территории муниципальных образований региона.

Особое внимание было уделено наличию масок и перчаток у продавцов, доступности средств для дезинфекции рук, обеспечению безопасной дистанции, в том числе нанесению специальной разметки. По итогам рейда на некоторые организации были возбуждены дела об административных правонарушениях. Инспекционные мероприятия будут продолжены.

В настоящее время в Рязанской области проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение угрозы распространения коронавирусной инфекции. Главы муниципальных образований, руководители предприятий, организаций и учреждений проинформированы о необходимости неукоснительного исполнения рекомендаций по организации работы. Ознакомиться с ними можно также на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека под баннером «COVID-19» в разделе «официальные документы Российской Федерации».