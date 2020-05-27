В Рязани пропала женщина, нуждающаяся в медицинской помощи

В Рязани пропала 54-летняя Екатерина Ивановна Купцова. Информация об этом появилась на странице ПСО «Мещёра».
Местонахождение женщины неизвестно со среды, 27 мая. Сообщается, что она нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост – 1 метр 60 сантиметров, телосложение худощавое, волосы длинные, седые; глаза голубые.
В какой одежде Екатерина Ивановна неизвестно, сообщается только, что на ногах у неё тёмно-синие бархатные тапочки.
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