В Рязани произошло убийство на почве ревности

В Рязани задержали 38-летнего жителя Тамбовской области, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Тело 53-летнего рязанца со следами насильственной смерти обнаружили у него дома 27 сентября. После этого следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 26 сентября подозреваемый пришёл вместе с сожительницей в гости к знакомому жителю Рязани. Во время застолья со спиртным между мужчинами произошла ссора на почве ревности. В итоге гость избил хозяина. От полученных травм тот скончался.

По ходатайству следователя, суд принял решение поместить подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.