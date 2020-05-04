В Рязани продолжают убирать свалки и мусор

В Рязани, несмотря на ограничения из-за коронавируса, ежедневно проводится санитарная очистка города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Территорию города регулярно проверяют работники соответствующего управления администрации. В том числе, они реагируют и на обращения граждан.
По данным администрации Рязани, за последние несколько дней мусор убран в районе улицы Сельских строителей, на площадке за кафе «Восток» и в других местах.
Также сотрудники удаляют незаконную рекламу.
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