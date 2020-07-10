В Рязани продолжается подготовка к отопительному сезону

7 июля состоялось выездное совещание с участием заместителя главы администрации Рязани Владимира Бурмистрова, представителей управления энергетики и ЖКХ администрации города, руководства и специалистов МУП «РМПТС» по вопросам хода подготовки Дягилевской ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

Они осмотрели теплогенерирующее оборудование высокого давления, станции и парогазовой установки, находящейся в работе, блочный щит управления станции и ознакомились с текущими параметрами работы оборудования.

Как сообщает сайт администрации города, подготовка станции к предстоящему осенне-зимнему периоду ведется в соответствии с утвержденными графиками. Уже завершён текущий ремонт водогрейного котла станционной №8, турбины станционной №3 и энергетического котла станционной №5. Также завершены подготовительные работы для ремонта турбогенератора №4 и котла №6. 8 июля на них начались ремонтные работы.

Продолжается ремонт дымовой трубы части высокого давления. На ней проводится экспертиза промбезопасности внутренних полостей, дымоходов и газоходов. Работы должны завершиться 23 августа.

С 11 по 17 мая были проведены мероприятия по подготовке блока парогазовой установки к работе, как в летний, так и в зимний период. На текущий момент ПГУ полностью готова к осенне-зимнему сезону, и в дальнейшем ее остановок не планируется.

Эта парогазовая установка производства компании Siemens была запущена в феврале 2017 года в рамках масштабной реконструкции ТЭЦ и является технологичным современным оборудованием с высоким КПД. Она включает в себя две газотурбинные установки SGT-800 и одну паротурбинную теплофикационную установку SST-400 общей мощностью 119 МВт, а также два паровых котла-утилизатора. ПГУ отличается высокой экологичностью за счет эффективного сжигания топлива. Таким образом, после ввода установки в эксплуатацию выработка электроэнергии на Дягилевской ТЭЦ увеличилась в 2,4 раза, а выбросы в атмосферу были снижены на 53,9%.

Помимо основного оборудования, которое непосредственно задействовано в нагреве сетевой воды и подаче тепловой энергии в город, на балансе ТЭЦ находится 56 километров магистральных сетей в микрорайонах Недостоево, Приокский и Канищево. На них проводятся плановые работы по ремонту и обслуживанию. Так, на улице Космонавтов ведется замена 500 метров трубы диаметром 700 мм. А на улицах микрорайона Приокский проводятся гидравлические испытания тепловых сетей на выявление утечек с последующим ремонтом. Сейчас эти работы находятся в завершающей стадии.

«Оценил подход персонала и руководства к организации ремонтных работ и эксплуатации оборудования. Все работы выполняются в срок и на должном техническом уровне, — отметил Владимир Бурмистров в конце совещания. — Особо хочется отметить тот факт, что на станции проводится модернизация оборудования, устанавливается более современное и экологичное».

Участники встречи отметили, что сейчас необходимо уделить внимание охранным зонам трубопроводов, очистить их от поросли, следить за порядком, не допускать образования свалов мусора для обеспечения их безопасной эксплуатации.

По словам представителя станции, всех необходимых ресурсов для выполнения работ достаточно и в конце сентября Дягилевская ТЭЦ будет полностью подготовлена к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода.