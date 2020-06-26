В Рязани прибыли медали и Кубок, завоёванные баскетболистами

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В Рязань прибыли Кубок и медали БК «Рязань», положенные «зубрам» за победу в Первенстве Группы ЦФО по баскетболу Центрального федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Выиграв 15 марта в Курске у «Русичей-2» (80:63) БК «Рязань» стал недосягаем для соперников по Первенству Группы ЦФО сезона-2019/2020. До конца турнира командам оставалось провести по четыре встречи. Но из-за набравшей обороты эпидемии коронавируса эти матчи отменили. А чуть позже стало известно, что не состоятся также полуфинальные и финальные пульки с представителями Группы «Подмосковье».

27 апреля Межрегиональный координационный центр ЦФО по баскетболу, отвечающий за проведение соревнований в Группе ЦФО, объявил их завершенными, а распределение мест команд в турнирной таблице оставить на момент приостановки турнира. Таким образом, БК «Рязань» был официально признан победителем, хотя, повторимся, это фактически стало известно раньше. А вот игры между командами Групп ЦФО и «Подмосковье» все же решено провести, но в октябре и в формате «Финала восьми».

К сожалению, из-за пандемии COVID-19 заслуженные награды «зубрам» вручить довольно продолжительное время не получалось. Наконец, после смягчения ограничительных мер, директор клуба Андрей Климанов доставил Кубок и медали в Рязань. Судя по всему, баскетболисты, которые останутся в БК «Рязань» на следующий сезон, получат медали на церемонии во время предсезонной подготовки. Иногородним спортсменам награды будут отправлены почтой.

В ближайших планах «зубров» проведение пресс-конференции по итогам сезона.