В Рязани после ливня ручей Быстрец затопил дворы на Касимовском шоссе

В субботу, 4 июля, после сильного ливня в Рязани затопило двор жилого дома №67 корпус 3 на Касимовском шоссе. Информация об этом появилась в группе Типичная Рязань
Автор видео рассказал, что запись сделана в жилом комплексе «Триколор». В комментариях пользователи отмечают, что на этом участке и раньше были подтопления.
Также пользователи соцсети сообщили, что в Кальном вышел из берегов после сильного дождя ручей Быстрец.
Видео: Владимир Ульянов
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