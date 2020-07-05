В Рязани после ливня ручей Быстрец затопил дворы на Касимовском шоссе

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В субботу, 4 июля, после сильного ливня в Рязани затопило двор жилого дома №67 корпус 3 на Касимовском шоссе. Информация об этом появилась в группе Типичная Рязань

Автор видео рассказал, что запись сделана в жилом комплексе «Триколор». В комментариях пользователи отмечают, что на этом участке и раньше были подтопления.

Также пользователи соцсети сообщили, что в Кальном вышел из берегов после сильного дождя ручей Быстрец.

Видео: Владимир Ульянов