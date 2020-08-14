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Новости РязаниОбщество

В Рязани подозревают коронавирус у воспитательницы детского сада

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

У воспитательницы детского сада №135 в Рязани подозревают коронавирус. Сейчас она на больничном. 

В пресс-службе мэрии сообщили, что воспитательница работала до 3 августа в дежурной группе. После этого женщина с диагнозом «вирусная пневмония» попала на больничный. У неё взяты анализы на коронавирус. Людей, которые контактировали с ней, изолировали. 

Также на карантин отправили детсадовскую группы. В помещениях провели дезинфекцию. 

В детском саду к работе допускают только сотрудников с отрицательным тестом на коронавирус, отметили в администрации Рязани.

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