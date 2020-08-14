В Рязани подозревают коронавирус у воспитательницы детского сада

У воспитательницы детского сада №135 в Рязани подозревают коронавирус. Сейчас она на больничном.

В пресс-службе мэрии сообщили, что воспитательница работала до 3 августа в дежурной группе. После этого женщина с диагнозом «вирусная пневмония» попала на больничный. У неё взяты анализы на коронавирус. Людей, которые контактировали с ней, изолировали.

Также на карантин отправили детсадовскую группы. В помещениях провели дезинфекцию.

В детском саду к работе допускают только сотрудников с отрицательным тестом на коронавирус, отметили в администрации Рязани.