В Рязани отменили Большой театральный капустник

Большой театральный капустник, посвящённый Дню театра отменяется. Из-за распространения коронавируса в регионе отменены все массовые мероприятия.
Все приобретенные ранее билеты на капустник 2020 «Отпуск на мели: оптимистическая утопия» можно будет сдать в кассе Рязанской областной филармонии, как только она заработает в штатном режиме. Деньги за билеты будут возвращены в полном объёме.
Телефон кассы: +7 (4912) 28-05-56
Телефоны отдела продаж: +7 (4912) 50-20-10, 25-05-15
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