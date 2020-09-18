В Рязани определят места обустройства площадок для выгула собак

Члены комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы рассмотрели вопрос о состоянии спортивных площадок, которые были построены с привлечением средств инвесторов, но впоследствии оказались бесхозными. Депутаты совместно с сотрудниками префектуры составят перечень таких объектов, чтобы передать их на баланс муниципалитету и привести в порядок.

Также депутаты обсудят с жителями своих округов необходимость обустройства площадок для выгула собак и возможные места для их размещения.

Специализированные площадки могут быть оборудованы в рамках реализации проектов местных инициатив, сообщила пресс-служба РГД.