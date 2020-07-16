Этикет для четвероногих, или Как вести себя с собакой на улице

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Каждый владелец несёт ответственность за своё животное и обязан обеспечить безопасность питомцу и окружающим людям. Самое важное – найти баланс, чтобы собака не мешала никому жить и при этом ей было максимально комфортно. Иногда хозяева собак, находясь на улице, не знают, как реагировать на бездомных собак или что делать, если соседский пес провоцирует конфликт. Российская кинологическая федерация подготовила рекомендации, как вести себя с собакой на улице.

«Характер собаки известен только хозяину, на которого и ложится ответственность за ее поведение и манеры. Каждый ответственный владелец должен позаботиться о том, чтобы питомец не вызывал ни у кого чувства страха или раздражения, но в то же время его обязанность заключается в создании комфортной и счастливой жизни собаки. Находясь на улице, собаковод в первую очередь должен знать, как себя вести при встрече с другими собаками и что делать в экстренных ситуациях», – рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Правило первое: обмундирование

Собака должна всегда быть на поводке и в ошейнике. Не допускайте свободный выгул собаки в общественном месте, отпускайте питомца с поводка лишь на предназначенной для выгула площадке. В общественном транспорте допускается перевозить животных только в намордниках, ошейниках и на поводках. Если вы обладатель собаки, порода которой отнесена к числу потенциально опасных, вам необходимо выводить животное на улицу исключительно на поводке, в ошейнике и наморднике. Без намордников они могут гулять только на закрытых территориях, которые принадлежат их хозяевам.

Правило второе: общение с другими собаками

Обращайте внимание на поведение другой собаки. Обычно на прогулке хозяева собираются группами, а питомцы знакомятся и заводят дружбу между собой, но случается так, что животное в силу своего характера не расположено дружить. Перед тем, как отпустить своего питомца понюхаться с другой собакой, узнайте у ее хозяина, как она реагирует на чужих, готова ли она общаться. Также не стоит угощать лакомством чужую собаку, трогать и подходить к ней без разрешения, тем более не позволяйте это делать детям. Всегда спрашивайте разрешения у хозяина.

Собаки в целом довольно предсказуемые и дружелюбные животные и крайне редко проявляют агрессию без предупреждения. Самая распространенная причина агрессии – страх, но перед тем, как напасть, собака не один раз предупредит, попытается уйти от конфликта. Вот несколько признаков того, что вам нужно отводить свою собаку в сторону: если другая собака замерла и остановила взгляд на вашей собаке, складывает уши и пригибает голову к земле, активно облизывается или начинает рычать.

Если ваша собака необщительная и склонна к агрессии, постарайтесь избегать контактов. Будьте внимательны к питомцу и отвечайте на его просьбы. Если вы увидели другую домашнюю собаку, не обращайте на неё внимания, держите дистанцию. Не позволяйте другим людям, особенно детям, гладить вашу собаку, если она проявляет тревогу и малейшие признаки агрессии. Для того, чтобы избегать случайных контактов, не отпускайте свою собаку с поводка в общественных местах (по закону прогулки без поводка разрешены только на специальных площадках для выгула), выбирайте места для выгула, на которых меньше всего собак и людей, предупреждайте другого хозяина об особенностях поведения своего животного. Если у собаки течка, будьте внимательны и тактичны. Не гуляйте с собакой без поводка, не отпускайте ее на площадке и заранее предупреждайте владельцев кобелей, чтобы не вызывать лишнего волнения.

Гуляя со щенком, будьте внимательны и осторожны. Взрослые собаки иногда не рассчитывают свои силы и могут по неосторожности травмировать щенка, играя с ним. Иногда взрослые собаки могут проявлять агрессию по отношению к щенку, избегайте контактов с такими животными.

Если заметили приближающегося человека с собакой без поводка, подзовите к себе питомца. Наблюдайте за реакцией вашей собаки. Безусловно, главное – это избежать конфликта: контролируйте свою собаку и поведение другой, вовремя берите собаку на поводок и уводите в сторону.

Правило третье: уборка

Убирайте за своей собакой во время прогулки. Люди, которые не убирают за своим питомцами, дискредитируют ответственных собаководов. Это касается всего: ваш питомец вытоптал клумбу и разнес землю, разгрыз любимую игрушку в подъезде и раскидал остатки на площадке, запачкал входную дверь, оставил экскременты на газоне.

Каждый, у кого есть собака, должен стараться создавать дружественную среду, чтобы беспрепятственно и комфортно посещать общественные места вместе со своими четвероногими любимцами.

Четвёртое правило: общественные места

Собираясь на прогулку, не забудьте о том, что ошейник и намордник обязательны для общественных мест: не спускайте вашу собаку в подъезде и лифте, считая, что вы уже пришли домой. Если вы встретились с соседями, подтяните к себе собаку, давая команду «рядом». Не допускайте, чтобы ваша собака обнюхивала коляски или имела возможность засунуть морду в чей-то пакет с продуктами. Постарайтесь не играть с собакой в подъезде: громкий лай вашей собаки может потревожить соседей.

Если вы собрались в парк, внимательно ознакомьтесь с правилами. Есть места, где нельзя отпускать собаку с поводка или существует запрет на прогулки в определенной зоне. Чтобы не возникло проблем с прогулкой, заблаговременно изучите информацию. Также помните, что выгул собак на детских площадках запрещен.

Для проезда в общественном транспорте пользуйтесь ошейником, намордником и сумкой-переноской (если у вас маленькая собака). Держите собаку на коротком поводке и не сажайте ее на сиденье.

Прежде чем отправиться в магазин или кафе, убедитесь, что туда пускают с животными. Сейчас очень многие заведения стали вводить политику dog friendly. Однако это не значит, что стоит поить питомца из своей кружки, кормить его с ложки или отпускать его бегать по залу под ногами у официантов. Следите за питомцем во время нахождения в таких местах, держите его на коротком поводке и соблюдайте правила гигиены.

Правило пятое: общение с безнадзорными собаками

Если вы встретились с безнадзорными собаками и они начали вас облаивать, встаньте неподвижно, лучше – спиной к дереву, стене, забору, не пытайтесь с ними драться, попытайтесь успокоить свою собаку, если она начинает проявлять агрессию. Чтобы избежать таких ситуаций, обходите места, где обитают бездомные собаки. Если вы знаете места постоянного нахождения бездомных животных, требуйте отлова таких животных и помещения их в приют. Собака – домашнее животное, она не должна находиться на улице безнадзорно, это опасно как для нее самой, так и для окружающих.

Любому собаководу важно всегда соблюдать правила нахождения с собакой в общественных местах. Город всё больше подстраивается под людей с животными: многие общественные места оборудованы для того, чтобы там было комфортно как людям без животных, так и тем, у кого есть питомец. Но для того, чтобы эта культура развивалась, каждый ответственный владелец должен со своей стороны уважать окружающих и заботиться об их комфорте.