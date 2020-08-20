В Рязани изменят схему движения одного из автобусных маршрутов

С понедельника, 24 августа, в Рязани изменится схема движения автобусного маршрута №21. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На сайте мэрии сообщается, что на маршруте «ДПР-5 – посёлок Недостоево» будут работать 10 машин. 4 автобуса будут ездить из Недостоева, 6 из Семчино. Кроме того, после Первомайского проспекта автобусы будут ездить по улице Маяковского мимо Центрального рынка, затем по улицам есенина, Циолковского, по проезду Яблочкова мимо НИТИ, затем по улицам Зубковой, Советской Армии и Новосёлов. Конечная остановка – «ДПР-5».

Планируется, что интервал движения на маршруте будет составлять 20 минут. А с 1 сентября число машин увеличат до 25.