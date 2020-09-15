В Рязани изменились перечни услуг, оказываемых МФЦ

Во вторник, 15 сентября, губернатор Рязанской области на заседании правительства рассказал, что перечень услуг, оказываемых МФЦ, расширился, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь в центрах можно получать дополнительно три услуги, предоставляемые министерством труда и социальной защиты населения. Так, теперь можно через МФЦ оформлять пособия на ребенка-инвалида, материнский капитал многодетным семьям и компенсацию расходов на оплату коммуналки. К тому же, в многофункциональных центрах теперь можно получить предварительное разрешение на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних граждан.

— Расширение видов оказываемых через МФЦ услуг, в первую очередь, полезно для людей, поскольку им не придется по этим вопросам ходить по разным инстанциям и собирать документы. Всё будет делаться через единое окно в многофункциональных центрах, — заметил Любимов.

Кроме того, был уточнен порядок предоставления выплаты молодым семьям на покупку жилья. К примеру, молодые люди смогут направлять выплату на погашение ипотеки.

Участники заседания одобрили несколько проектов. Так, в муниципалитеты в 2020 году направят 60 млн. рублей на приобретение спецтехники для коммунального хозяйства и содержания дорог. В связи с многочисленными мероприятиями, проводимым онлайн из-за пандемии, было предложено увеличить расходы на технические работы и обслуживание.