В Рязани из-за нарушений закрыли автосервис и мойку

В Рязани из-за выявленных нарушений временно приостановили деятельность автосервиса и мойки. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Нарушения санитарного законодательства, касающиеся борьбы с распространением коронавируса, были выявлены по адресу: Рязань, проезд Яблочкова, 4А. В отношении хозяина был составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Документы были направлены в Октябрьский районный суд Рязани, который принял решение приостановить работы автосервиса и мойки на 17 суток.