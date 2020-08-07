В понедельник и вторник в Рязани будут отключать электричество

В понедельник и вторник, 10 и 11 августа, в Рязани будут проводить работы по реконструкции воздушной линии. В связи с этим на нескольких улицах отключат электричество.

Света не будет по следующим адресам: ул. Дягилевская, д. с 1 по 53 (нечетная сторона), д. 2, ул. Парковая, д. с 2 по 22 (четная сторона), ул. 1-й Аллейный проезд, д. с 1 по 18, д. с 20 по 22, д. 24, ул. Парковый проезд, д. с 1 по 34, ул. 2-й Аллейный проезд, д. с 3 по 23 (нечетная сторона), д. с 10 по 2 (четная сторона), ул. 3-й Аллейный проезд, д. с 8 по 30, ул. Урожайная, д. с 9 по 22, ул. 4-й Аллейный проезд, д. 6, д. с 8 по 19, д. 21, ул. 5-й Аллейный проезд, д. с 2 по 7, д. с 9 по 22, ул. 6-й Аллейный проезд, д. с 1 по 22, д. 26а, д. 32 уч. 51, ул. 7-й Аллейный проезд, д. с 1 по 5, д. 7, д. 8, д. 9, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, ул. Аллейная, д. 3, д. 5, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18, д. 20, д. 36, д. 38, д. 42, д. 44, д. 46.

Как сообщает сайт администрации Рязани, отключение продлится с 9.30 до 16.00.