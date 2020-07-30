В муниципалитетах Рязанской области ремонтируют дороги и тротуары

В рамках реализации программы местных инициатив в муниципальных образованиях региона ремонтируются проезды, тротуары и автодороги муниципального значения. Об этом сообщили в Минтерполе Рязанской области.

Большинство контрактов на проведение работ уже заключено и выполнено. Так, в с. Копаново Шиловского района и с. Гавриловское Сасовского района отремонтированы улицы, в п. Кустаревка Сасовского района приведены в порядок подъезд и стоянка автотранспорта к храму. В р.п. Пителино произведен ремонт тротуара. В р.п. Ермишь произведено устройство тротуара и пешеходного ограждения.

До конца сентября будут отремонтированы два проезда в г. Сасово. До 24 августа в р.п. Кадом планируется отремонтировать три участка тротуара, до 31 августа – улицу в р.п. Ухолово.