В Минобразования Рязанской области прокомментировали ситуацию с детскими садами

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Пока неизвестно, когда в Рязани и области откроются детские сады. Об этом говорится в ответе регионального Минобразования на странице губернатор Николая Любимова. 

Пользователи ВК спросили, когда будут открыты детские сады, не работающие из-за коронавируса. 

– Конкретных дат нет, всё будет зависеть от эпид.ситуации, – говорится в ответе.

Напомним также, что сейчас рязанские школьники учатся дистанционно. Учебный год в регионе для 1-8 классов должен завершиться 21 мая. 

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