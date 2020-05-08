В Минобразования Рязанской области прокомментировали ситуацию с детскими садами

Пока неизвестно, когда в Рязани и области откроются детские сады. Об этом говорится в ответе регионального Минобразования на странице губернатор Николая Любимова.
Пользователи ВК спросили, когда будут открыты детские сады, не работающие из-за коронавируса.
– Конкретных дат нет, всё будет зависеть от эпид.ситуации, – говорится в ответе.
Напомним также, что сейчас рязанские школьники учатся дистанционно. Учебный год в регионе для 1-8 классов должен завершиться 21 мая.
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