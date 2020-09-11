В Касимове задержан депутат Александр Сучков – СМИ

В ночь на пятницу, 11 сентября, в Касимове был задержан депутат городской Думы, бизнесмен Александр Сучков. Об этом сообщает рязанское бюро «Новой газеты».
По данным издания, задержание проводили сотрудники ФСБ и регионального следственного управления Следственного комитета РФ. После этого Сучкова доставили на допрос в Рязань.
Газета сообщает, что задержание 45-летнего бизнесмена может быть связано с растратой муниципального имущества.
Также издание рассказывает о запутанной схеме, по спасению муниципального предприятия. Журналисты выяснили, что Сучков заплатил свои собственные средства, но в итоге ситуация изменилась.