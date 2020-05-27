В Рязани продолжают заделывать ямы на дорогах

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В больницах Рязани остаются 275 пациентов с COVID-19

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
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На среду, 27 мая, в больницах Рязани остаются 275 пациентов с COVID-19. В том числе 11 детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 

Состояние 21 пациента оценивается врачами как тяжёлое. 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести находятся 158 госпитализированных, 96 пациентов в удовлетворительном состоянии. 

Остальные заражённые лечатся дома. Болезнь у них протекает в лёгкой форме, госпитализация не требуется. 

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