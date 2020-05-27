В Рязани продолжают заделывать ямы на дорогах

На среду, 27 мая, в больницах Рязани остаются 275 пациентов с COVID-19. В том числе 11 детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Состояние 21 пациента оценивается врачами как тяжёлое. 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести находятся 158 госпитализированных, 96 пациентов в удовлетворительном состоянии.
Остальные заражённые лечатся дома. Болезнь у них протекает в лёгкой форме, госпитализация не требуется.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram