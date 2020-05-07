Увеличилось число жителей Рязани с коронавирусом

Пресс-служба администрации Рязани сообщила новые данные о заболевших коронавирусом. На 13 часов 7 мая в городе диагноз COVID-19 был поставлен 795 гражданам.
Отметим, что 6 мая в Рязани было 758 заражённых. За сутки добавилось 37 человек.
Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Московский район, где зарегистрировано 320 случаев. За сутки +16 человек.
На втором месте Октябрьский район – 203 человека, +8. Далее следует Железнодорожный район – 157 человек, +7. Затем Советский район – 115 человек, +6.
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