Трудовые отряды в рязанских школах пока организовывать не будут

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В ходе очередного заседания оперативной группы правительства Рязанской области, которое состоялось 8 июня, речь шла о заболеваемости коронавирусом в регионе и работе по противодействию распространению инфекции в муниципальных образованиях.

В частности, в Рязани регулярно осуществляется дезинфекция общественного транспорта, подъездов жилых многоквартирных домов, парков, скверов, детских площадок и других общественных мест. Так, за минувшие выходные специальным средством обработано порядка 350 единиц коммерческого и 120 единиц муниципального транспорта.

Большое внимание уделяется обработке торговых объектов и прилегающих к ним территорий, соблюдению обязательных санитарно-эпидемиологических требований, в том числе масочного режима.

Продолжается работа по подготовке ДОУ к приему детей, осуществляется генеральная уборка и дезинфекция. К его началу в каждом дошкольном учреждении должны быть средства индивидуальной защиты и бесконтактные термометры.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в июне и июле не будут организованы трудовые отряды на базе образовательных учреждений города. Их деятельность планируется перенести на август, либо на период осенних каникул.