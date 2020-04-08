Сводка распространения коронавируса в Рязанской области на 16 часов 8 апреля

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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По состоянию на 16 часов 8 апреля в Рязанской области зарегистрировано 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Анализы 17 пациентов отправлены в столицу для подтверждения диагноза. Число выздоровевших от COVID-19 осталось прежним – из больницы имени Семашко выписаны три человека. 

Поступила информация о 2362 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, или имевших контакты с заболевшими или подозрительными на заболевание. У 1402 человек коронавируса не обнаружено, оставшиеся 960 находятся под наблюдением. 

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