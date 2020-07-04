Свежие данные о распространении коронавируса в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о распространении коронавируса на территории региона.

По состоянию на 08.30 субботы, 4 июля, в Рязани и области COVID-19 выявлен у 5315 человек. Оперативной группе с начала пандемии стало известно о 14 тыс 272 гражданах, подозрительных на заболевание. Медицинское наблюдение уже прошли 12 тыс 113 из них. Эти люди здоровы. Сейчас под контролем врачей находятся 2159 рязанцев.