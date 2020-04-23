Свежие данные о коронавирусе в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области распространила информацию о заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 16 часов 23 апреля в регионе зарегистрировано 429 случаев заболевания COVID-19.
Ещё 46 положительных тестов сейчас находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.
За время пандемии выздоровели 32 человека, 15 из них проходили лечение в больнице. Остальные перенесли болезнь легко, госпитализация им не требовалась.
Проверено на коронавирус и признано здоровыми 2388 граждан. Сейчас проверяют 1322 человек, вернувшихся из-за границы или контактировавших с носителями и возможными носителями коронавируса.
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