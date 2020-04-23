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Свежие данные о коронавирусе в Рязанской области

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Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В Рязанской области коронавирус выявлен у 39 детей

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В Рязанской области коронавирус выявлен у 39 детей, ещё у пятерых ожидается подтверждение диагноза. Об этом в среду, 22 апреля, сообщила оперативная...
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В регионе  на 8.30. 22 апреля 316 случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – граждане РФ. Ещё 77 положительных тестов находится  на подтверждении в региональном...
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На Старожиловском конезаводе вновь начался пожар

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В воскресенье, 19 апреля, в историческом здании Старожиловского конезавода вновь произошёл пожар. Об этом сообщили активисты Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников...
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Оперативная группа правительства Рязанской области распространила информацию о заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 16 часов 23 апреля в регионе  зарегистрировано 429 случаев заболевания COVID-19. 

Ещё 46 положительных тестов сейчас находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. 

За время пандемии выздоровели 32 человека, 15 из них проходили лечение в больнице. Остальные перенесли болезнь легко, госпитализация им не требовалась.

Проверено на коронавирус и признано здоровыми 2388 граждан. Сейчас проверяют 1322 человек, вернувшихся из-за границы или контактировавших с носителями и возможными носителями коронавируса.

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