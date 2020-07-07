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Свежие данные о COVID-19 в Рязанской области

7info
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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о распространении коронавируса в регионе. 

На 08.30 вторника, 7 июля, в Рязани и области зарегистрировано 5 тыс 433 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

На этот момент опергруппе известно о 14 тыс 600 гражданах, подозрительных на COVID-19. Из них 12 тыс 430 человек уже прошли медицинское наблюдение, они здоровы. Под контролем врачей сейчас находятся 2 тыс 170 человек. 

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