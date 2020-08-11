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Новости РязаниОбщество

Свежая информация о коронавирусе в Рязанской области

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о распространении коронавируса,

На 08.30 вторника, 11 августа, в Рязани и области официально зарегистрировано 6 тыс 570 случаев заболевания COVID-19. 

На этот момент опергруппе известно о 18 тыс 215 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Из них 16 тыс 358 человек уже прошли врачебное наблюдение и признаны здоровыми.

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