Свежая информация о коронавирусе в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о распространении коронавируса,

На 08.30 вторника, 11 августа, в Рязани и области официально зарегистрировано 6 тыс 570 случаев заболевания COVID-19.

На этот момент опергруппе известно о 18 тыс 215 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Из них 16 тыс 358 человек уже прошли врачебное наблюдение и признаны здоровыми.