Свежая информация о COVID-19 по районам Рязани

Администрация Рязани сообщила свежие данные о заболевших коронавирусом по районам города. Актуальная информация размещена на сайте мэрии.

На 15 часов вторника, 28 июля, в Рязанской области зарегистрированы 6 тыс 240 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживают 3 тыс 179 заразившихся.

Самый «заражённый» район города – Московский, где коронавирус выявлен уже у 1063 человек. Следом по числу заболевших идёт Октябрьский район – 902 человек, затем Железнодорожный – 762 человека. Меньше всего заболевших – 452 человека – в Советском районе Рязани.